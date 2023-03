Diletta Leotta incinta, l'annuncio su Instagram con Karius: «Presto saremo in tre...»

Diletta Leotta aspetta un bimbo. I "sospetti" erano già emersi nelle scorse settimane. Ora l'annuncio ufficiale, attraverso Instagram: «Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia❤️ Soon we’ll be three!», il messaggio postato dalla giornalista.

Le foto pubblicate da alcune riviste ultimamente avevano già in qualche modo anticipato la notizia, visto il "pancino" della giornalista. Che per dare l'annuncio ha pubblicato una storia insieme al compagno Loris Karius, portiere del Newcastle tornato finalmente in porta dopo due anni di inattività.

Moltissimi i commenti e i like al post, tra cui quelli dell'ex calciatore Ciro Ferrara, dell'attrice Chiara Francini, l'ex miss Italia Eleonora Pedron, la showgirl Laura Barriales.