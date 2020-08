Dichiarata morta dai vigili del fuoco, le pompe funebri si accorgono che respira ancora: grave 21enne

Ultimo aggiornamento: 26 Agosto, 11:14

Era statadopo essere stata trovata, ma gli addetti delle pLa scoperta choc è stata fatta quando i dipendenti della ditta di pompe funebri si sono recati presso l'abitazione per metterla nella bara, in quel momento hanno notato che respirava ancora.I fatti si sono svolti a Southfield, sobborgo di Detroit nello stato del Michigan, in Usa dove ora si sta indagando sull'accaduto. Tutto è iniziato dopo l'intervento dei vigili del fuoco a casa della 21enne. A seguito di una chiamata i pompieri sono intervenuti e con il medico del dipartimento hanno dichiarato la giovane donna morta. Successivamente il dipartimento di polizia locale avrebbe contattato l'ufficio del medico legale della contea di Oakland per avere il certificato finale e a quel punto sono stati rilasciati ai familiari sia il certificato che il corpo della donna.Nessuno però ha verificato quanto dichiarato dai vigili del fuoco, così quando gli addetti al funerale hanno preso in mano il corpo si sono resi conto che la 21enne respirava ancora. La donna è stata portata in ospedale dove rimane ricoverata in gravi condizioni.