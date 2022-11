Denzel Washington, droga sul set del suo nuovo film girato ad Amalfi: arrestati due addetti al catering

Due addetti al catering, sul set del nuovo film di Denzel Washington, sono stati arrestati per possesso di 120 grammi di cocaina. L'arresto è avvenuto ad Amalfi, dove era stato allestito il set per alcune scene del nuovo film dell'attore hollywodiano "The Equalizer 3".

La morte del responsabile catering e le indagini

Le indagini delle forze dell'ordine sono cominciate due giorni fa, la sera dell'1 novembre, quando il respondabile del catering, un romano di 55 anni, è morto dopo essere stato colto da un infarto all'uscita di un locale. Nelle tasche della vittima i carabinieri avevano inoltre trovato della sostanza. I due dipendenti in questo momento sono ai domiciliari in un albergo di Maiori, lo stesso dove alloggiavano.

Il blitz sul set è avvenuto nel pomeriggio di ieri. I carabinieri della Compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio, hanno controllato gli alloggi dello staff e dell'intera produzione. Gli agenti dell'Arma hanno perquisito le camere d'albergo di tutti, fino a trovare i 120 grammi di cocaina, riconducibili ai due addetti al catering, anche loro entrambi romani, sono ora accusati di possesso e spaccio di stupefacenti.

Non è tutto, la sera del 31 ottobre un altro componente dello staff di produzione era stato fermato per un controllo dei carabinieri e trovato in possesso di piccole quantità di cocaina per uso personale, all'uomo è stata ritirata la patente di guida.

