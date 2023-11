Oggi si celebra il Cyber Monday: via al super shopping tecnologico. Sconti eccezionali su smartphone, tablet, tv. Come funziona

E dopo il Black Friday arriva il Cyber Monday (oggi, lunedì 27 novembre): una giornata da super shopping tecnologico. Cos'è il Cyber Monday? Al secolo Lunedì cibernetico è un termine marketing per il lunedì dopo la festa del Ringraziamento negli Stati Uniti. In realtà altro non è che una lunga coda del Black Friday, nata nel 2005, in cui i maggiori store come Amazon, Unieuro (in Italia) e offrono gli ultimi sconti per i prodotti tecnologici.

Come funziona

Il Cyber Monday, come detto, cade il lunedì successivo al Black Friday ed è una giornata dedicata ai super sconti per gli articoli elettronici e tecnologici, vale a dire che si possono fare dei veri e propri affari acquistando tablet, smartphone, pc, stampanti, ma anche tv, radio a prezzi davvero eccezionali. Ma attenzione: solo per oggi. E con percentuali di sconto che possono raggiungere anche il 50%.