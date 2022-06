Il Covid rialza la testa, la Omicron 5 fa risalire i casi: in Lombardia +48% in 7 giorni, anche Sala malato

Il Covid ha rialzato la testa in Lombardia, colpa della variante Omicron 5. I dati dell'ultima settimana dell'Istituto superiore della sanità dicono che in sette giorni l'aumento di casi è stato quasi del 46% con positività arrivata a toccare il 12% Milano sabato ha registrato i 1109 contagi, mentre la settimana prima era ferma a 261. Anche il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato di essersi ammalato: «Dolore a muscoli e gambe; un po' di febbre e un po' di tosse». Ieri con 20.358 tamponi effettuati sono stati 2.368 i nuovi positivi in Lombardia, a Milano 822 e 12 i decessi; tasso di positività stabile all'11,6%.

La buona notizia è che i ricoverati calano nelle intensive (-1, 20) e nei reparti ordinari (-6, 428) e, in generale, gli ospedali non sono in sofferenza.

