Coronavirus, Xi: «Situazione grave, l'epidemia accelera». Ue convoca unità di crisi sanitaria. Wuhan isolata

Continua a salire il numero dei morti tra le persone colpite dal coronavirus simile alla Sars in Cina. Un medico, Liang Wudong di 62 anni, è morto dopo essere stato contagiato dal coronavirus mentre lavorava nell'Hubei Xinhua Hospital di Wuhan, epicentro dell'epidemia. Lo riferiscono i media locali. I morti attualmente sono 41 con 1.287 infezioni confermate in 30 province del Paese. Oltre 500 casi sono si sono registrati nella città di Wuhan dove le vittime sono 39, secondo quanto reso noto dalle autorità della provincia di Hubei. Gli altri due decessi si sono avuti nelle province di Hebei e di Heilongjiang.Secondo quanto reso noto dalla Commissione sanitaria nazionale nella città sono stati inviati 1.230 medici arrivati da Shanghai, Guangdong e dagli ospedali militari.



Xi convoca una riunione d'emergenza

Commissario sanità Ue convoca riunione Comitato Sicurezza. Il Commissario europeo alla Sanità, Stella Kyriakides, ha convocato per lunedì una riunione del Comitato europeo per la sicurezza sanitaria (Hsc) per discutere del contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus. «Stiamo seguendo lo sviluppo della situazione del coronavirus molto da vicino e abbiamo convocato per lunedì una riunione del Comitato sicurezza sanitaria Hsc per discutere le opzioni di risposta e le necessità dei paesi membri dell'Ue», ha twittato il commissario. «Siamo pronti ad agire ed aumentare la risposta se necessario», ha aggiunto, spiegando che il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sta «aggiornando la valutazione del rischio». Cina vieta i viaggi all'estero. Le autorità di Pechino hanno emesso una nuova e drastica misura per contenere l'epidemia di coronavirus. A partire da lunedì tutti i servizi per i tour di gruppo all'estero forniti dalle agenzie di viaggio cinesi, comprese le prenotazioni alberghiere e dei biglietti aerei, saranno sospesi. Lo riferito la tv di Stato Cctv, aggiungendo che i tour organizzati all'interno della Cina sono stati sospesi ieri. Annullata la maratona di Hong Kong. Nel mezzo dell'emergenza esplosa in Cina con il nuovo coronavirus è stata annullata la maratona prevista a Hong Kong a inizio febbraio. «La salute pubblica è la nostra prima priorità. Per sostenere l'impegno per la prevenzione messo in atto dal governo, gli organizzatori hanno deciso di annullare la Standard Chartered Hong Kong Marathon inizialmente prevista per l'8 e il 9 febbraio», si legge sul sito web dell'evento.

Gli Stati Uniti hanno avviato un'operazione per far evacuare a partire da domani cittadini e diplomatici americani da Wuhan, l'epicentro dell'epidemia del coronavirus. Lo riferisce il Wall Street Journal. Nella città cinese ci sono circa 1.000 americani e l'ambasciata li sta contattando per organizzare il trasporto aereo che li riporterà in Usa. Il personale medico americano sarà a bordo per trattare i casi sospetti.

In due settimane si rischiano fino a 350mila contagi a Wuhan, la città cinese dove si è inizialmente manifestato il nuovo coronavirus. L'allarme arriva dagli esperti. I media britannici danno notizia di uno studio della Lancaster University, della University of Florida e della University of Glasgow secondo cui è stato diagnosticato solo il 5% dei casi. Stando a Jonathan Read, ricercatore della Lancaster University, «se non cambierà qualcosa a livello di controllo o trasmissione, ci aspettiamo altre epidemie in altre città cinesi e che l'infezione continui a diffondersi all'estero più rapidamente». Così, «tra 14 giorni», il 4 febbraio, «secondo il nostro schema il numero delle persone contagiate a Wuhan potrebbe superare le 250mila (tra le 164.602 e le 351.396). Gli esperti prevedono che le città più colpite potrebbero essere Pechino, Shanghai, Guangzhou, Chongqing e Chengdu. Fuori dai confini della Repubblica Popolare, al 4 febbraio, i rischi maggiori potrebbero riguardare Thailandia, Giappone e Corea del Sud. Ma anche Taiwan e Hong Kong.

Cinque casi confermati in Thailandia. Le autorità della thailandesi danno notizia di cinque casi nel Paese del nuovo coronavirus manifestatosi inizialmente a Wuhan, in Cina. La conferma è arrivata dal vice ministro della Salute, Satit Pitutecha. Il quinto caso riguarda una 33enne cinese di Wuhan arrivata in Thailandia lo scorso 21 gennaio con la figlia di sette anni. La donna, che si è sottoposta ai controlli tre giorni dopo l'arrivo nel Paese, è ora ricoverata. La bambina non è stata contagiata.

Stop ai bus da e per Pechino. Stop ai bus da e per Pechino nel mezzo dell'emergenza scatenata dal nuovo coronavirus. Secondo il Quotidiano del Popolo, le autorità di Pechino stanno vietando tutti i collegamenti con bus da e per Pechino a partire da domani nel tentativo di contenere l'epidemia. La notizia potrebbe avere ripercussioni per milioni di persone.

Ecdc: «Prime infezioni in Ue non inattese, probabili piiù casi»​. «In questa fase, è probabile che ci saranno più casi importati in Europa. Ma, anche se ci sono ancora molte cose sconosciute sul nuovo coronavirus, i Paesi europei hanno le capacità necessarie per prevenire e controllare un focolaio, non appena vengono rilevati casi». Così in una nota il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), dopo che le autorità sanitarie francesi hanno confermato tre casi di nuovo coronavirus. «I primi casi confermati di nuovo coronavirus in Europa - rileva l'Ecdc - non sono inattesi, visti gli sviluppi degli ultimi giorni con diverse infezioni che sono state registrate al di fuori della Cina. Il fatto che questi casi siano stati identificati dimostra che il sistema di rilevamento sta funzionando, mostrando un alto livello di preparazione per prevenire e controllare possibili infezioni da 2019-nCoV».

Virus cinese, tre casi in Francia: mascherine all'ospedale di Parigi

Wuhan, stop alla circolazione delle auto. Le autorità di Wuhan hanno ordinato lo stop alla circolazione delle auto nelle strade della città focolaio del nuovo coronavirus simile alla Sars. La misure, che entrerà in vigore a partire da domani, permetterà la circolazione sono ai veicoli governativi, a shuttle speciali ed ad auto munite di permessi. Da giorni è già in vigore il bando delle comunicazioni con l'esterno della città, ora adottato in totale in 18 centri abitati che ha portato all'isolamento di 56 milioni di persone.

Coronavirus, allo Spallanzani e al Bambino Gesù di Roma attivi i centri anticontagio

Hong Kong dichiara l'emergenza. Hong Kong oggi ha attivato il livello di emergenza, il più alto, in risposta ai nuovi casi confermati di infezioni da coronavirus. Lo ha annunciato oggi la Chief Executive Carrie Lam durante una conferenza stampa in cui sono state presentate le misure per impedire la diffusione del virus. Ad oggi sono cinque i casi di infezione confermati nell'ex colonia britannica. Anche la Cina ha ordinato misure a livello nazionale per identificare i casi sospetti del coronavirus su treni, aerei e autobus poiché il bilancio delle vittime e il numero di pazienti è aumentato in maniera spropositata. Lo ha annunciato la Commissione sanitaria nazionale. Esteso il cordone sanitario volto a circoscrivere l'infezione del coronavirus. I provvedimenti riguardano ora 56 milioni di persone. Saranno istituiti alcuni punti di ispezione e tutti i viaggiatori con sintomi di polmonite saranno «immediatamente trasportati» in un centro medico, ha annunciato la Commissione nazionale sanitaria in una nota. Nel tentativo di contenere l'epidemia, le autorità cinesi hanno bloccato i mezzi di trasporto con 12 città cinesi isolando 43 milioni di persone. La misura è stata presa in occasione del weekend dei festeggiamenti del Capodanno cinese, periodo che segna lo spostamento all'interno del Paese centinaia di milioni di persone.

Coronavirus, Ricciardi: «Il vaccino arriverà presto grazie alla Sars»

Coronavirus, a Wuhan via ai lavori per un nuovo ospedale: «Sarà pronto in 10 giorni»

Il ministero della Sanità giapponese ha confermato il terzo caso di paziente affetto dal nuovo coronavirus simile alla Sars. Si tratta di una donna di circa 30 anni che al suo arrivo nel Paese, il 18 gennaio, non presentava sintomi. Ha iniziato ad avere tosse e febbre il 21 gennaio. La donna non avrebbe visitato il mercato del pesce di Wuhan, considerato il focolaio dove si è sviluppato il virus.

Anche in Australia il ministro della Sanità dello stato australiano di Victoria, Jenny Mikakos, ha confermato il primo caso di infezione dal nuovo coronavirus. Si tratta di un uomo sulla cinquantina, di nazionalità cinese, che è stato a Wuhan prima di tornare a Melbourne il 19 gennaio scorso. In una conferenza stampa Mikakos ha detto che il paziente è ricoverato in isolamento e le sue condizioni sono stabili. «È importante sottolineare che non c'è motivo di allarme per la comunità», ha aggiunto.

Il contagio in Europa Le autorità sanitarie francesi hanno confermato un terzo caso di persona affetta dal nuovo corona virus in Francia. La ministra della Salute francese Agnès Buzyn ha reso noto che si tratta di un «familiare» della seconda persona infettata che si trova ricoverata in isolamento in un ospedale di Parigi. L'altro caso è stato registrato a Bordeaux.



Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA