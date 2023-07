Maltempo, il chicco di grandine più grande d'Europa è caduto ad Azzano Decimo (Pordenone). È record

Maltempo, il chicco di grandine più grande d'Europa è caduto in Italia, precisamente ad Azzano Decimo, un piccolo comune della provincia di Pordenone. Il chicco misura ben 19 centimetri di diametro ed è stato raccolto il 24 luglio intorno alle 23. A segnalare il record è lo European Severe Storms Laboratory (Essl) su Twitter, specificando che il precedente record nel Vecchio continente, quello di un maxi-chicco di 16 centimetri caduto a Carmignano di Brenta, risaliva solo al 19 luglio scorso.

«Dopo un attento esame dei rapporti e delle foto» disponibili, «gli specialisti dello European Severe Weather Database (Eswd) sono arrivati alla conclusione che il diametro» del chicco caduto ad Azzano «può essere confermato in 19 centimetri», ha scritto l'Essl.

Last week Thursday's European hail size record was broken again 😲: pic.twitter.com/t3ksiw3oTV

— ESSL (@essl_ecss) July 25, 2023