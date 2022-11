Chiara Ferragni lancia il suo pandoro prodotto da Balocco. Quanto costa

Chiara Ferragni firma anche il panettone: lo storico brand piemontese Balocco ha scelto l'influencer italiana per lanciare sul mercato il pandoro #PinkChristmas. Una scelta che va a braccetto con la beneficenza: vendite serviranno a finanziare un percorso di ricerca promosso dall’Ospedale Regina Margherita di Torino, attraverso l’acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.

Il #PinkChristmas

Nel Pandoro #PinkChristmas nulla è lasciato al caso: dalla confezione regalo, unica sul mercato, al nastro rosso personalizzato, alla presenza della CFMascotte, l’alter ego di Chiara Ferragni, sulla slitta natalizia. Fino alla possibilità di personalizzazione del pandoro stesso: grazie allo stencil a forma di occhio e all’originale spolvero rosa, che si troverà all’interno del pack, ognuno potrà decorarlo e condividere il proprio scatto taggando il profilo Balocco.

Prezzo consigliato: 10,90 euro.

Sugli scaffali già nelle prossime settimane

Il co-leader dei lievitati da ricorrenza con una quota del 18.4% lancia così una referenza che sarà protagonista a scaffale nelle prossime festività. Questa novità impreziosisce la tradizionale ricetta del Pandoro Balocco che utilizza solo uova da galline allevate a terra e latte fresco italiano di alta qualità. Il risultato è un dolce natalizio soffice e delicatamente profumato, nel rispetto della ricetta tradizionale. Questa importante novità va ad arricchire l’ampia offerta natalizia di Balocco, dolci in cui fedeltà alla tradizione, sapienza artigianale, materie prime selezionate e passione per la qualità si fondono con la volontà di guardare al futuro e all’innovazione. Dall’originale Mandorlato, alle proposte Kids per i più piccoli, fino ai capolavori d’arte pasticcera Bottega Balocco, il ricco ventaglio di proposte natalizie Balocco conquista il cuore di milioni di consumatori anche nel Natale 2022.