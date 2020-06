Bonus vacanze, dal primo luglio sarà erogato: ecco come richiederlo e chi può ottenerlo

Bloccata in una gola, coppia di escursionisti passa la notte attaccata a un albero su uno strapiombo

e anche se la situazione degli ultimi mesi non è stata facile, ora gli italiani non hanno voglia di rinunciare alle, anche se con dei cambiamenti rispetto agli scorsi anni. Sono circa 36 i milioni di italiani che partiranno per qualche giorno di ferie, al mare o in montagna, secondo un recente sondaggio dall'agenzia di consulenza Comin & Partners.Chi parte quest'anno potrà usufruire del Bonus Vacanze, un aiuto economico alle famiglie, contenuta nel decreto Rilancio del 19 maggio scorso, che offre un contributo fino 500 euro a famiglia da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Sul sito delle agenzie delle entrate è stata pubblicata una guida in cui si spiega come ottenerlo.Il bonus può essere chiesto dal 1 luglio al 31dicembre 2020 e potranno ottenerlo i nuclei familiari con ISEE fino a 40mila euro. Il calcolo dell'Isee può essere fatto sul sito dell'Inps con i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare. I nuclei con due persone potranno usufruire di un bonus di 300 euro, mentre i single di 150 euro.Il bonus può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto. Dovrà essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia ed fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore, mentre il 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta. Il bonus verrà erogato sotto forma digitale, per questo chi lo richiede, per ottenerlo,deve essere in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettronica).Dopo aver ricevuto il contributo ed aver effettuato la prenotazione basterà esibire alla struttura il bonus, anche attraverso lo smartphone. Le strutture, a loro volta, riceveranno sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, il bonus ottenuto dal cliente.