Bonus vacanze 2023, l'Inps pubblica i bandi per gli studenti: requisiti, a chi spetta e come richiederlo

Bonus vacanze 2023, l'Inps ha pubblicato sul proprio sito i tre nuovi bandi dedicati per l'assegnazione di contributi per soggiorni studio all'estero (in paesi europei ed extra europei) e vacanze tematiche in Italia riservate agli studenti iscritti all'anno scolastico 2022/2023. I bandi si differenziano per quanto rigurada gli utenti interessati, i luoghi oggetto del bonus e le tempistiche per presentare la domanda. La misura ha riscontrato grande successo nel corso degli anni e infatti viene puntualmente riproposta.

