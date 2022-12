Benedetto XVI, lutto in Puglia in occasione dei funerali. Emiliano: «Grati per i suoi appelli nel nome di San Nicola»

Un giorno di lutto regionale in Puglia in occasione delle esequie del papa emerito Benedetto XVI. Lo comunica la Regione in una nota. «Non dimentico - afferma il governatore Michele Emiliano - che la prima visita istituzionale di Papa Benedetto XVI si svolse a Bari nel 2005 in occasione del Congresso Eucaristico e dunque non posso che ribadire la mia gratitudine verso di lui per l'onore, ma anche la tenerezza e l'attenzione che quella visita ha regalato alla Puglia. La sua scelta di alimentare con forza il dialogo ecumenico e interreligioso nel nome di San Nicola fu da noi condivisa e divenne una linea politica della città di Bari e poi anche della Regione Puglia nella convinzione che avrebbe contribuito al dialogo e alla Pace tra tutti i popoli e le nazioni storicamente contrapposti».

La tristezza della Puglia

«La Puglia dunque - prosegue Emiliano, all'epoca della visita di Joseph Ratzinger sindaco di Bari - saluta il Papa Emerito Benedetto XVI con tristezza, ma anche con la gioia del dono che tutti noi pugliesi abbiamo ricevuto col Suo Pontificato dichiarando il lutto regionale per la data delle Sue esequie facendo le nostre condoglianze a Papa Francesco e a tutta la Chiesa Cattolica per la Sua dipartita».

La messa di monsignor Satriano

L'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, si «raccoglie in preghiera con tutto il popolo della diocesi in occasione del transito al Padre di papa Benedetto XVI». «Tutti i presbiteri e le comunità - evidenzia in una nota - sono invitati a rendere grazie al Signore per il suo ministero e la sua testimonianza, ricordandolo nelle celebrazioni di questi giorni». L'arcivescovo celebrerà l'eucaristia in suffragio di Benedetto XVI domani a Bari alle 11.15 in Cattedrale.