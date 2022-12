A Bari la prima visita del Pontificato e le tappe a Leuca, Brindisi e San Giovanni Rotondo

Un profondo legame con la Puglia e con i suoi luoghi spirituali. Benedetto XVI ha fatto tappa per ben quattro volte nella nostra regione: un abbraccio con i fedeli e con il territorio che ha lasciato profonde tracce. La prima visita ha toccato Bari e risale al 29 maggio 2005 in occasione del 24° Congresso Eucaristico: almeno 200mila fedeli assistettero alla concelebrazione presieduta dal Papa sulla spianata di Marisabella. Fu il primo viaggio, a sorpresa, del suo Pontificato.

La visita a Bari per il Congresso Eucaristico

Nel corso dell’omelia barese Papa Ratzinger rivolse anche un pensiero al suo predecessore, Giovanni Paolo II, e oltre ai religiosi e ai laici salutò particolarmente i giovani e sottolineando, sul tema dell'Eucaristia, che «la domenica è espressione dell’identità cristiana ed è una pausa dal consumismo sfrenato e dal secolarismo». Fu il primo messaggio di Benedetto XVI fuori dal Vaticano, a pochi mesi dalla sua nomina.

L'abbraccio con i fedeli al santuario di Leuca



Infine, la terza tappa in Puglia nel giugno 2008: il 14 e il 15 giugno Benedetto XVI, con una due giorni particolarmente intensa, l’incontro con i fedeli prima a Leuca, sulla punta più estrema del Salento, e poi, a Brindisi. A Leuca, accolto dal vescovo Vito De Grisantis, l’abbraccio con i fedeli accorsi da tutta la provincia di Lecce e non solo: l’arrivo in elicottero a Punta Ristola e, dopo il tragitto sul lungomare, l’incontro con la comunità religiosa sul piazzale del santuario di Finibusterrae, quasi sospeso tra terra e cielo dove s’incontrano Jonio e Adriatico. Il primo Papa nel Sud Salento a 14 secoli di distanza dalla prima visita di Giulio I.

La notte a Brindisi e il bagno di folla sul lungomare

A Brindisi, accolto dall’arcivescovo di Brindisi-Ostuni Rocco Talucci che aveva voluto quella visita pastorale, Razinger a bordo della Papamobile fu salutato calorosamente dai fedeli tra due ali di folla sino a piazzale Lenio Flacco per l’incontro con la cittadinanza. Nel suo discorso di ringraziamento alla città Benedetto XVI si rivolse ancora ai giovani toccando il drammatico fenomeno della disoccupazione. Il Pontefice trascorse la notte nell'Arcivescovado le cui storiche sale erano state appena ristrutturate grazie all'impegno dell'imprenditore Massimo Ferrarese. Il giorno dopo, sul piazzale della banchina di Sant’Apollinare, nel porto di Brindisi, l’abbraccio con i settantamila fedeli, la messa e l’Angelus seguiti anche dal lungomare e dai maxischermi.

Sulla tomba di Padre Pio a San Giovanni Rotondo

Benedetto XVI tornò in Puglia appena un anno dopo, a San Giovanni Rotondo, per rendere rendere omaggio a Padre Pio, il santo della pietà popolare fatta di prodigi e miracoli. Celebrò la Messa davanti alla chiesa di San Pio progettata da Renzo Piano esortando «la chiesa a non farsi travolgere dai rischi della secolarizzazione e dell’attivismo che, ha detto, insidiano non solo la chiesa ma anche i suoi santuari, persino quelli più famosi»