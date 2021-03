Astrazeneca, commissione sicurezza Ema riunita: oggi la decisione sul vaccino. Annuncio slitta alle 17

La commissione di sicurezza dell'Ema (Prac) sta tenendo «una riunione straordinaria sull'indagine su AstraZeneca e gli eventi tromboembolici. Al termine dell'incontro, comunicheremo le conclusioni sul sito web dell'agenzia». E' quanto si legge sul profilo Twitter dell'Agenzia europea del farmaco. Intanto la conferenza stampa dell'Agenzia europea del farmaco (inizialmente prevista per le 16) è stata posticipata alle 17.

APPROFONDIMENTI VACCINI Astrazeneca, l'authority della Gran Bretagna: «Nessuna... LA PROFILASSI AstraZeneca, vaccino rischioso per le donne che usano la pillola?... INVISTA Astrazeneca, Ema: "I benefici sono maggiori dei rischi" LO SCENARIO Astrazeneca, Ema verso lo sblocco. Palù (Aifa): dubbi... L'INTERVISTA Garattini: «Dall'Aifa pasticcio comunicativo compromette la... MILANO Astrazeneca, Galli: «Trombosi in Germania perfida... COVID AstraZeneca, Draghi sente Macron: «Sospensione temporanea, con... IL CASO Astrazeneca sospeso, piano vaccini non rallenta: ma con stop dosi... L'APPELLO AstraZeneca, ipotesi scudo penale per medici e infermieri...

Astrazeneca, Ema verso lo sblocco. Palù (Aifa): dubbi sull’uso della pillola

L’Ema dovrà infatti rendere pubblici i risultati dell’analisi supplementare condotta sui dati raccolti in tutta Europa nei giorni scorsi per verificare la possibile esistenza di una nesso causale tra la somministrazione del farmaco prodotto dall’azienda anglo-svedese (tutto o solo alcuni lotti) e l’insorgenza di trombosi cerebrali o di altri effetti collaterali potenzialmente fatali. E di consuguenza dare l'eventuale ok alla ripresa delle somministrazioni, sospese in diversi Paesi, tra cui l'Italia

EMA’s safety committee (PRAC) is holding an extraordinary meeting on the investigation on #COVID19vaccine AstraZeneca and thromboembolic events. Once the meeting is over, we will communicate the conclusions on the Agency’s website

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 18, 2021