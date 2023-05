L'aspirante consigliera si candida col centrodestra e col centrosinistra in due Comuni differenti

Ha scelto di sfruttare tutte le opportunità: l'aspirante consigliera si candida in due Comuni differenti e in due schieramenti differenti. L'uno all'opposizione dell'altro: in una lista è col centrodestra, in un'altra col centrosinistra. Poi, in caso di elezione deciderà...da che parte stare.

La storia arriva dalla Sicilia dove Ilaria Paolillo, dirigente del Partito Animalista Italiano, ha deciso sì di scendere in campo, ma di provarle tutte. In vista delle amministrative, che in Sicilia si terranno domenica 28 e lunedì 29 maggio, Paolillo ha deciso di scendere in campo sia a Catania sia a Gravina di Catania (persino nei "santini" elettorali indossa lo stesso outfit). Nel capoluogo di provincia è in corsa col centrosinistra a sostegno del sindaco Maurizio Caserta, sostenuto da Pd, Sinistra italiana e dal Movimento 5 stelle; nel Comune a pochi chilometri di distanza invece corre per il centrodestra nella lista del candidato sindaco (uscente) Massimiliano Giammusso, esponente di Fratelli d’Italia che tenta il bis.

Cosa succederà se venisse eletta?

E' chiaro che in caso di elezione in entrambi i Comuni la consigliera, non più aspirante, dovrà decidere - l'incompatibilità a ricoprire la carica contemporaneamente in più Comuni lo impone - da che parte stare.

Ma più che una questione di incompatibilità, se ne fa una questione di "opportunità": la stranezza non è nella doppia canditura, ma nella scelta di due schieramenti opposti. E sul web la discussione è già infuocata.