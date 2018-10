VILLESSE - Incidente mortale in A4: un’autovettura guidata da un ragazzo di 27 anni si è schiantata contro un camion fermo in coda fra

in direzione Venezia verso le 11,00. La coda era stata precedentemente segnalata. Bloccata la viabilità, 2 km di coda. Chiuso il tratto, così come l’entrata di Villesse per chi è diretto a Venezia ed istituita l’uscita obbligatoria a Villesse. Soccorsi al lavoro per estrarre la vittima dalle lamiere e liberare l’autostrada dai mezzi coinvolti nel sinistro.



La viabilità, già molto critica dalle prime ore del mattino è congestionata in più punti della rete: in A4 fra Villesse e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia e fra Sistiana e Duino sempre verso Venezia e, infine, lungo la A23, all’altezza del bivio A4/A23 per chi è diretto a Venezia.

