SAN STINO Con la sua Mercedes è finito - presumibilmente ad alta velocità - sotto al Tir: spaventoso incidente in autostrada A4. Sono almeno due i mezzi coinvolti nell'incidente che si è verificato verso le 15.40 tra gli svincoli dipoco dopo lo svincolo di San Stino. Sul posto i vigili del fuoco diCon loro anche i sanitari del Suem in ambulanza e in elicottero. Coinvolta unarimasta sotto alla motrice di uno Scania con targa tedesca: il conducente, estratto gravissimo, è morto poco dopo. Si tratta di un manager, Alfredo Tarquini.La concessionariainforma che si è resa necessaria la chiusura del tratto in direzione Trieste e del casello di San Stino in entrata sempre solo in direzione Trieste. Il tratto è stato riaperto poco dopo le 17.30.TRAFFICO Alle 18.15 ancora lunghe code da appena dopofino al luogo dell'incidente. Tir incolonnati e anche auto a velocità ridottissima