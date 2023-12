Salento, cetaceo spiaggiato ritrovato sulla costa: indagini per capire la causa della morte

Ieri notte a Porto Badisco in provincia di Lecce è stato ritrovato un cetaceo spiaggiato. Il mammifero è stato sospinto nell’insenatura di Porto Badisco dallo scirocco ed appare in avanzato stato di decomposizione.

Le indagini sulla morte

Sul posto è intervenuta l’Asl per verificare il tipo di animale e le probabili cause della morte. Espletate queste azioni, occorrerà un piano per la sua rimozione ed il relativo smaltimento.

L’animale, che in origine doveva misurare sui cinque metri, ha la parte posteriore completamente assente da cui s’intravedono lisca e coda.