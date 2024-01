Salento, va a caccia col cane e l'animale cade in un pozzo profondo 10 metri: salvato in extremis

Una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta oggi, alle ore 8 circa, nel Comune di Lecce, precisamente nella località marina di Casalabate, per il recupero di un cane coinvolto in un incidente. Si trattava di un esemplare di razza "Setter Irlandese" che era accidentalmente caduto in un pozzo privo di protezione, con una profondità di circa 10 metri.

Cosa è successo

Il proprietario del cane si trovava sul posto al momento dell'incidente e stava passeggiando con l'animale quando questo è precipitato nel pozzo durante una battuta di caccia.

La squadra di intervento, specializzata nelle tecniche S.A.F. (Speleo Alpiniste Fluviali), ha eseguito le operazioni necessarie per recuperare il cane in sicurezza.

Al termine del recupero, è stata immediatamente presa un'azione cautelativa, chiudendo e delimitando temporaneamente l'accesso al pozzo per evitare ulteriori incidenti. L'area è stata segnalata con nastro segnaletico bianco e rosso per renderla visibile, e tutte le informazioni sono state comunicate alle autorità competenti, inclusa l'amministrazione comunale di Lecce.

Il cane è stato felicemente riconsegnato al suo legittimo proprietario e, grazie alla pronta e professionale risposta della squadra di intervento, l'animale è ora al sicuro e in buone condizioni.