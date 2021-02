Skipper, ecco il cucciolo nato con sei zampe e due code

Lei si chiama Skipper ed è il cucciolo più tenero e incredibile della Terra. Sì perché Skipper, non è come gli altri fratelli e sorelle della cucciolata. Non somiglia neanche a qualsiasi altro border collie o australian shepherd, le razze delle quali è mescolata, e nemmeno a tutti gli altri cuccioli di cane dell'intero pianeta. Nata 11 giorni fa a Oklahoma City, negli Stati Uniti, Skipper è davvero una cagnolina speciale. D'altro canto, con sei zampe e ben due code che per giunta funzionano alla perfezione, la sua nascita ha rappresentato un evento più unico che raro. "Skipper è un miracolo", hanno commentato i veterinari del Neel Veterinary Hospital, la clinica che si sta occupando della piccola e che ha diffuso le eccezionali immagini che pubblichiamo. Un miracolo che continua da diversi giorni e che, nonostante tutto, non sembra aver dato grossissimi impedimenti alla piccola che continua nella sua fase di crescita.

Certo, i problemi non mancano. Alla cucciola, infatti, sono state diagnosticate ben due malattie congenite, la monocephalus dipygus e monocephalus rachipagusdibrachius tetrapus che stanno a significare ciò che è ormai più che evidente. Con una testa e un solo busto, la piccola presenta due vie urinarie, presenta segni di spina bifida lungo la colonna vertebrale, ha due sistemi di riproduzione, sei zampe e due code. Eppure, come hanno dichiarato i veterinari, "tutti i suoi organi sono in ottima forma". Come è stato possibile tutto ciò? Intanto, quello che è già stato definito un miracolo vivente, è ancora in vita. Sono di poche ore fa le ultime notizie che la riguardano e che sembrano confermare un buono stato di salute. Che si sia trattato di un qualche problema legato al feto? Forse. In ogni caso, anche se per la piccola si prospetta il bisogno di terapia fisica e viene monitorata ciclicamente dai medici, per il momento la tenera Skipper si gode la sua casa dove è sommersa da tutto l'affetto del mondo.