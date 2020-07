L'aquila cattura lo squalo e sorvola la spiaggia. Le incredibili immagini in un video

Quello che è accaduto sulla spiaggia di Myrtle Beach, nota località vacanziera del South Carolina, ha dell'incredibile. Sì perchè uno squalo che vola, ancora non si era mai visto. Eppure è proprio quello che è accaduto anche se, di quel drammatico volo, lo squalo avrebbe fatto volentieri a meno. Ma cominciamo dall'inizio, Ashley White, di Erwin, Tennessee, è sul balcone che affaccia sulla spiaggia e si sta godendo la vacanza e la vista dell'oceano quando, all'improvviso, si accorge di un grosso uccello che si avvicina sempre di più. É grande, molto grande probabilmente si tratta di un'aquila di mare o di un condor che, però, sembra trasportare qualcosa. Così, incuriosita, afferra il telefonino e inizia a filmare. Quello che riprende ha dell'incredibile. Il rapace infatti, stringe tra gli artigli uno squalo o più probabilmente un maccarello! Un grosso pesce predatore di quasi due metri che, catturato chissà come e chissà dove, stringe tra gli artigli in una morsa mortale mentre, sicura, quasi baldanzosa, inizia a sorvolare la spiaggia. Sotto di lei, chi sulla sabbia, chi in acqua, i bagnanti intimoriti si godono quell'incredibile spettacolo mentre Ashley continua imperterrita a riprendere la scena. Il filmato, davvero eccezionale, diffuso da Ed Piotrowski sui social è una assoluta rarità che mette a confronto due super predatori che, seppure il primo appartenga alla terra e la preda al pianeta blu, la natura ha messo l'uno contro nella eterna lotta per la sopravvivenza.

Ultimo aggiornamento: 2 Luglio, 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA