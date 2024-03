Sit-in a Casarano contro la mafia dopo l'omicidio di ieri: «Solo una punta dell'iceberg, indigniamoci»

La città si mobilita. Per condannare ogni forma di violenza e le organizzazioni criminali è stato organizzato un sit-in a Casarano. A partire dalle 11, allo stesso orario e nello stesso luogo in cui è avvenuto l'agguato in piazza Petracca. È la prima iniziativa civica organizzata dal "Comitato Intercomunale per la Legalità" dopo una riunione urgente che si è tenuta ieri pomeriggio in piazza D'Aversa. Il sit-in, aperto naturalmente a tutti, è sostenuto anche dall'Amministrazione comunale che partecipa con i suoi componenti (il sindaco Ottavio De Nuzzo non ci sarà perché si trova fuori città per impegni personali). Stesso luogo, stessa ora. La Comunità casaranese risponderà così, per il momento. Non sono escluse ulteriori iniziative nel breve futuro.