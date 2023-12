Demolito il “vecchio” Nautico. «Presto sarà ricostruito»

Demolizione in corso al “vecchio” Nautico di Gallipoli . L'edificio come un vecchio stanco e rassegnato, cede, e va giù. Fine di un'epoca.

L’istituto Nautico di Gallipoli ha cominciato a cadere martedì scorso, frantumato pezzo per pezzo dai macchinari specializzati: Caterpillar 330 demolition, mezzi vari Caterpillar, Seneboghen 825, tutti mezzi semoventi. I lavori in realtà erano iniziati lo scorso 9 di ottobre, quando sul posto sono arrivati i mastodontici macchinari, che per la verità erano arrivati a pezzi e poi ricostruiti e che avevano il compito di buttar giù quel pezzo di storia. Tutta la prima fase ha riguardato un lavoro di “pulizia” davanti e intorno alla struttura in modo da poter poi posizionare la cantieristica. E così è stato. Il lavoro propedeutico che ha preceduto la demolizione vera e propria è stato incredibilmente certosino «ma è andato avanti senza intoppi», spiega Maria Magnante amministratore della Sdi srl che è la ditta romana aggiudicatrice dell’appalto e responsabile tecnico del cantiere. Pulizia e messa in sicurezza di tutto il perimetro della scuola sono state le prime fasi.