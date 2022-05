"Non venite a Gallipoli", l'antispot che fa brillare la Città Bella

"Non venite a Gallipoli". Che sia un chiaro invito a disobbedire lo si capisce subito. Ma è questo lo slogan dello spot per la città bella che da qualche ora circola sui social. Il volto è quello della ex Iena Niccolò Torielli che illustra "al contrario" le varie qualità di Gallipoli. Non c'è niente da fare, dice mentre sullo schermo passano le immagini di un party in discoteca e "non si mangia bene" mentre si vedono i gamberoni appena pescati. Insomma, "Non venite a Gallipoli" è un chiaro invito a disobbedire e a venire a visitare il Salento intero.

