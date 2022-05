Salento, Coez in concerto al Parco Gondar di Gallipoli. Quando

Salento, Coez in concerto al Parco Gondar di Gallipoli. Farà tappa ad agosto il tour "Essere liberi" del noto rapper italiano, originario di Nocera inferiore. Un’occasione per condividere e celebrare, la stagione dei concerti all’aperto che, finalmente, tornano ad essere i principali protagonisti dell’estate italiana. Con questi nuovi live e con il suo stile unico, tra rap e cantautorato, Coez regalerà al suo pubblico salentino e non solo a quello, uno show che continuerà a ripercorrere, a partire dagli esordi, le grandi hit del passato e i successi dell’ultimo album dell’artista “Volare” (Carosello Records), certificato disco d’oro, rafforzando sempre più l’autentico contatto con il proprio pubblico che ha da sempre caratterizzato le serate live dell’artista. Un nuovo grande nome che la MPCompany di Salvatore Pagano riesce a portare per il suo noto Music Festival.

Il nuovo tour

Il nuovo progetto è arrivato a due anni e mezzo di distanza dal disco "È sempre bello", doppio disco di platino, che ha consacrato Coez tra i più influenti artisti italiani che con la sua scrittura crossover tra rap e pop è diventato il simbolo del nuovo cantautorato italiano. In Volare, il rapper nativo di Salerno si racconta con uno stile onesto e senza filtri, caratterizzato da emotività e personalità, suo marchio di fabbrica che lo ha reso unico nel panorama musicale italiano, i cui brani rappresentano un viaggio a tappe che ripercorre canzoni e riferimenti che hanno formato il cantautore nel corso degli anni. Il nuovo disco contiene brani di grande successo tra cui “Wu-Tang”, “Flow Easy”, “Occhi Rossi” (certificato disco d’oro), e “Come nelle canzoni”, uno dei singoli più suonati dalle radio, brano tra i più “shazamati” al mondo e con oltre 18 milioni di stream su Spotify, ancora oggi saldo nella Top 50 della piattaforma.

Le altre date ufficiali dell’Oversound

Elisa – 23 Luglio, Piazza Libertini

Fabri Fibra - 30 Luglio 2022, Pala Live di Piazza Palio

Caparezza - 3 Agosto 2022, Pala Live di Piazza Palio

Coez – 5 Agosto 2022, Parco Gondar

Achille Lauro - 7 Agosto 2022, Pala Live di Piazza Palio

Il tre Speranza - 8 Agosto 2022, Pala Live di Piazza Palio

Tananai - 11 Agosto 2022, Pala Live di Piazza Palio

Madman & Rancore – 16 agosto 2022, Pala Live di Piazza Palio

Litfiba - 18 Agosto, Pala Live di Piazza Palio

Venditti & De Gregori - 21 Agosto, Pala Live di Piazza Palio

Sangiovanni – 23 Agosto 2022, Pala Live di Piazza Palio