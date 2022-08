Lecce-Inter, i duelli al centro del match che aprirà il campionato di Serie A per i giallorossi. Skriniar sarà il marcatore di Ceesay o di Colombo, dipende da chi sceglierà Baroni. E sarà un muro difficile da superare. Attenzione anche al centrocampo, dove sarà Çalhanoğlu ad andare in pressing su Hjulmand, che avrà il compito di fare gioco per il Lecce.

Videoservizio di Matteo Bottazzo