Biglietti Lecce-Inter, altri mille a disposizione: come comprarli

Altri mille biglietti a disposizione per Lecce-Inter. Lo annuncia il Lecce, precisando che si tratta di posti solitamente inutilizzati (posti a limitata visibilità) di Tribuna Centrale Inferiore, Curva Sud e Tribuna Est Inferiore (in totale circa 1.000 biglietti). I biglietti saranno messi in vendita alle 17 di oggi, venerdì agosto, su Vivaticket, sia online che nei punti vendita abilitati.

Lecce-Inter, tutto esaurito da giorni

La società giallorossa precisa che non vi saranno ulteriori tagliandi disponibili in seguito. Per il resto i biglietti per Lecce-Inter sono esauriti ormai da giorni.