Martina Tramis ha 25 anni e si occupa di pasticceria per il ristorante di famiglia da cinque: ufficialmente, però, visto che proviene da una dinastia di cuoche - la nonna e la mamma - ed è fidanzata con un pastry chef, Francesco Pellegrino, con cui adora stupire i clienti del ristorante Lilith, in quel di Vanze: “E’ bello farli andare via con la gioia negli occhi”.

Ha optato per un dessert particolare, il tronchetto al cioccolato, vaniglia e spezie, approntato in chiave natalizia e un po’ più “local” con Francesco. Questi gli ingredienti: per il bisquit ci vogliono 5 uova, 10 grammi di miele, 100 di farina, 140 di zucchero. Per le mousse alla vaniglia e al cioccolato 1 litro di latte, 240 grammi di zucchero, 5 tuorli e 2 uova, 80 grammi di maizena, 1 bacca di vaniglia, 1 grammo di mix di spezie, 150 grammi di cioccolato fondente, 50 di cioccolato al latte, 400 di panna semi-montata. Questo il procedimento per preparare il biscuit: montare i tuorli con 90 grammi di zucchero e miele. A parte montare gli albumi con il restante zucchero. Setacciare la farina; unire il composto di tuorli con l’albume amalgamando dal basso verso l’alto. Incorporare delicatamente la farina; cuocere a 200 gradi per 6 -8 minuti. Togliere dal forno e coprire con pellicola a contatto.

Per le mousse: portare a ebollizione il latte con la vaniglia e le spezie e togliere dal fuoco. Mescolare lo zucchero con l’uovo e la maizena e versare nella casseruola contenente il latte: cuocere fino al primo bollore. Togliere dal fuoco e dividere in due bowl: in una delle due mettere il cioccolato e mescolare finché non sarà completamente sciolto nella crema. Coprire con pellicola a contatto e conservare in frigo. Una volta fredde, dividere la panna nelle due creme. Proseguire con la farcitura del bisquit alternando le due mousse ed infine decorare con quelle rimanenti.

(Leda Cesari)