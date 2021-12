Vincenzo Elia, 57 anni, originario di San Vito dei Normanni, ha frequentato l’Alberghiero e ha lavorato in numerosi ristoranti italiani e a Londra, presso il “Signor Banfi”. La cucina per lui è cultura, creatività, ricerca, scoperta, “un universo nel quale non si smette mai di liberare fantasia, esperienze, ricordi, emozioni”.

APPROFONDIMENTI VIDEO Primi/Gnocchetti con genovese di polpo di Gigi Perrone è il patron... VIDEO Primi/Tripoline con filetto di baccalà e crema di patate di... VIDEO Primi/Rivisitazione di parmigiana affumicata - Mauro Zito del 119... VIDEO Dolci/Tronchetto al cioccolato e spezie di Martina Tramis (Lilith di... VIDEO Dolci/Cannolo siciliano secondo Agostino Bartoli (Gatto Rosso) - VIDEO

Il piatto scelto per il nostro menu di Natale è un secondo, un “rombo chiodato alla mugnaia con flan alla zucca” e ingredienti per 6 persone. E è uno dei suoi must a Tenuta Moreno.

La ricetta: geografie acquatiche

Ci vogliono 1 rombo di almeno 2 chili, 1 bicchiere di vino bianco, 1 bicchiere di brodo vegetale, il succo di 2 limoni, farina, burro di masseria, olio e sale quanto basta, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 fetta di limone. Per la preparazione del flan alla zucca, invece, serviranno 6 uova, mezzo litro di panna, 300 grammi di zucca, 1 cipolla, 80 grammi di parmigiano, olio, sale e pepe. Procedimento: sfilettare il rombo e passarlo nella farina, poi adagiarlo in una padella con un filo d'olio e una noce di burro, e far rosolare entrambi i lati per qualche minuto. Sfumare successivamente il rombo con un bicchiere di vino bianco e, una volta evaporato il liquido, versare un bicchiere di brodo vegetale e proseguire la cottura.

Nel frattempo iniziare la preparazione del flan di zucca: spellare l’ortaggio, tagliarlo a dadini e farlo saltare per pochi minuti in padella insieme a un filo d’olio e alla cipolla tagliata sottile. Prendere una scodella, rompere le 6 uova e versarci la zucca saltata, il mezzo litro di panna, gli 80 grammi di parmigiano, un filo di olio, un pizzico di sale, una spolverata di pepe e mescolare energicamente. Versare poi il composto in una cocotte imburrata e infarinata e mettere in forno a 120 gradi per circa 45 minuti. A cottura terminata adagiare il rombo su un piatto piano insieme al sughetto e al flan e spolverare con pepe e prezzemolo.

(Leda Cesari)