Cops 2, una banda di poliziotti: in onda i nuovi episodi, tutti ambientati nel Salento - Guarda il trailer

Tornano le avventure del commissariato di Apulia con la miniserie Sky "Cops2. Un banda di poliziotti". Rilasciati oggi i trailer della nuova stagione che andrà in onda dal 6 novembre su Sky, interamente ambientata nel Salento. Una Banda di poliziotti, il sequel della commedia diretta da Luca Miniero è una produzione Sky Original realizzata con Banijay Studios Italy e arriverà in prima assoluta lunedì 6 e 13 dicembre su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Nel trailer, in un divertente assaggio delle nuove avventure, incontriamo alcuni dei nuovi personaggi, la giovane bella e inesperta Catia, magistrato alle prime armi (Gaia Messerklinger), Don Filippo, il sacerdote detective (Tullio Solenghi) e iI Conte (Ninni Bruschetta), un nobile decaduto che vive con l'anziana madre. Nel cast, accanto a Bisio, vecchie conoscenze e new entry, Pietro Sermonti, Giulia Bevilacqua, Francesco Mandelli, Guglielmo Poggi, Gaia Messerklinger, Dino Abbrescia, Massimo De Lorenzo, Ninni Bruschetta nel ruolo del Conte e con la partecipazione di Tullio Solenghi.

Le location del Salento: Piazza Sant'Oronzo e Nardò

Dopo la pace seguita all'arresto di Anaconda nella prima stagione, il Commissario Cinardi e la sua squadra di Cops si ritrovano in azione alle prese con nuove indagini: il furto della preziosa croce di Sant'Oronzo e il misterioso omicidio di un Visconte. Gli oramai esperti poliziotti hanno dimostrato il loro valore e sono pronti a destreggiarsi sui nuovi casi con tutta la loro abituale comicità e maldestra goffaggine. La squadra è così chiamata ad indagare, ma anche a fare i conti con i propri problemi personali. Cops 2 - una banda di poliziotti è diretta da Luca Miniero che firma anche la sceneggiatura con è di Sandrone Dazieri. Ispirato a Kops, film svedese del 2003. È uno Sky Original, prodotto da Sky e Banijay Studios Italy in associazione con Memfis Film, e con il sostegno di Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission.