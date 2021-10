Brindisi, strade allagate per maltempo. Automobilisti puliscono i tombini

Allerta arancione in Puglia. Il maltempo, tanto annunciato, ha colpito tutta l'Italia. La Puglia già questa mattina ha iniziato a fare i conti con strade allagate e vento forte. A Brindisi strade allagate nel quartiere Sant’Elia all'intersezione tra viale Caravaggio e via Arturo Martini. Auto intrappolate nel fango e traffico rallentato con automobilisti che si sono preoccupati di ripulire le grate dei tombini dagli aghi di pino per poter far defluire l'acqua.