Nuova app Trenitalia: ticket e self check-in, tutto in solo clic

Controllare la disponibilità dei posti anche sulle corse regionali, acquistare il biglietto, fare il self check-in e persino prenotare il posto per il proprio cane. La nuova App di Trenitalia - disponibile sugli store Android e iOS, è un nuovo tassello della digitalizzazione del Gruppo Fs. Veste grafica user friendly, è uno strumento che integra nuove funzioni come la possibilità di effettuare, per Frecce e InterCity, il self check-in. Per farlo basta accedere alla sezione “I miei viaggi” e cliccare sul link del viaggio. Per i pendolari regionali, ecco informazioni su corse, stato del treno e disponibilità posti con tre colazioni differenti fino al sold out. Inoltre si può acquistare il proprio biglietto anche usando il credito telefonico presente sulla propria SIM, per un importo massimo fino a 13,45 euro: una vera novità che consente di allargare gli utenti a chi non possiede una carta di credito.

Ultimo aggiornamento: 17 Dicembre, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA