Forme sempre più accattivanti e camaleontiche per i telefonini di ultima generazione: uno diventa addirittura una borsetta con tanto di catenella, un altro invece è un foldable con chiusura senza gap. Ecco gli ultimi modelli di smartphone personalizzati e di design

Samsung Galaxy Z Fold 5

Rispetto al precedente modello questo foldable ha una nuova cornice con chiusura senza gap. Quindi più resistente e durevole, grazie anche alla certificazione IP68. Il display arriva a 7,6 pollici e il chip Snapdragon 8 Gen 2 garantisce benefici a livello di consumo energetico. A livello di software viene migliorato multitasking e le gesture a due mani. Pennino fondamentale. Prezzo: 1999 euro Sito web: www.samsung.com

Motorola razr 40 ultra

Il nuovo pieghevole a conchiglia Motorola dispone di un ampio display esterno (3,66 pollici con refresh rate dinamico fino a 144 Hz) che lo rende usabile anche quando è chiuso. Il funzionamento è veloce e fluido anche con il display intero da 6,9''. Ha un bel design e varie colorazioni: Magenta, Blu e Black e ha uno spessore sottile di appena 7mm. Prezzo: 1199 euro Sito web: www.motorola.it

HONOR V Purse

L'ultima trasformazione dello smartphone è quella di un accessorio di lusso ed eleganza estrema. Honor lo ha presentato all'ultimo IFA 23. Uno smartphone che diventa borsetta, camaleonte grazie alla personalizzazione del display esterno, con tanto di catenella per indossarlo sulla spalla o come pochette è un qualcosa di inedito alle nostre latitudini. Per ora solo per il mercato orientale. Prezzo: Non disponibile Sito web: www.honor.com

iPhone15 PRO Titanium

Per chi da uno smartphone desidera anche la qualità nei materiali, allora il nuovo Apple iPhone 15 Pro con un design in titanio di grado aerospaziale può garantire leggerezza e resistenza. Il chip A17 Pro lo rende efficiente in tutte le performance, anche del gaming. Comparto fotocamera straordinario con 120 mm di puro zoom professionale. E, per la prima volta, il connettore USB-C. Prezzo: Da 1239 euro Sito web: www.apple.it

REALME 11 PRO PLUS

Questo smartphome spicca per il suo design e touch and feel originali, specialmente per la back cover rivestita in pelle vegana dal piacevole design, grip e piacevolezza al tatto. Schermo Amoled 6,7'' e batteria da 5.000mAh . Comparto foto ottimo per la fascia di prezzo con 4 camere e la principale da 200MP che arriva a uno zoom 4X quasi come se fosse ottico e senza perdere dettagli. Prezzo: 469 euro Sito web: www.realme.com