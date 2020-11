Cinque trend: lenti Hi-tech e icone anni '50

Alimentazione e mobilità, rispetto dell’ambiente, giochi e nuovi modi di cucinare: ecco tutte le curiosità da non lasciarsi sfuggire girando tra i siti internet.

1 - Compensare le emissioni con un albero di avocado

Un albero di avocado nella sua vita assorbe 800 kg di anidride carbonica: quanta noi ne produciamo in un mese. “Adottare” uno o più alberi e sostenere la loro coltivazione in Paesi tropicali, dove la CO2 viene assorbita di più, è il modo migliore per compensare la nostra impronta ambientale e sostenere piccole economie. Prezzi da 14 euro.

2 - Tv, cellulare e musica tutto negli occhiali Huawei

Gli occhiali Huawei X Gentle Monster Eyewear II non servono solo a proteggere la vista: permettono di ascoltare musica, parlare al telefono o guardare una serie tv. I quattro modelli - prezzo base 299 euro - promettono chiarezza audio grazie all’ampio diaframma e funzionano con un solo tocco grazie alla tecnologia touch sulle aste.

3 - La magia dei mattoncini Lego incontrastati re dell'e-commerce

C’è un e-commerce che non conosce crisi: è quello della Lego, i cui ricavi secondo gli ultimi dati sono cresciuti durante i diversi lockdown. Sul sito della casa madre, tra mattoncini tradizionali e digitali, l’esclusiva e natalizia “Casa degli elfi” (94,99 euro) ma anche le tendenze del “Rebuild the world”.

4 - Fermentazione, la nuova cucina che guarda al passato

Tra i grandi chef la tendenza è la fermentazione, una tecnica che utilizza fermenti vivi per conservare il cibo e crearne di originali. Così era fatto il garum romano e così nasce lo yogurt. Ora i cuochi controllano processo e tempi per creare sapori differenti. Se si fa a casa, attrezzi a partire da 12,99 più il barattolo.

5 - Fiat 500e, il mito diventa elettrico. Tre versioni e due livelli di autonomia

Il fenomeno 500 non smette di stupire. Parliamo del primo veicolo elettrico a batteria Fiat, basato su una piattaforma completamente nuova. Frutto di un lungo lavoro e ingenti investimenti, punta a rivoluzionare la mobilità in Italia. Tre le versioni: berlina, cabrio e 3+1 con batteria da 24 o 42 kWh. Autonomia fino a 320 km.

