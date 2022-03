La guerra in Ucraina su TikTok, se il bunker di Valeriia diventa normale

C'erano una volta le lettere dal fronte e Radio Londra. Ed erano davvero pochi altri i modi per avere notizie sul conflitto bellico o dai propri cari in trincea. Sembra un’era geologica fa. Oggi la guerra è molto più vicina. Non in senso geografico, ma a livello comunicativo sì. Ce l’abbiamo sotto gli occhi ogni volta che prendiamo in mano lo smartphone. E questo sta sovvertendo la nostra percezione del conflitto. Una percezione totalmente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati