Batterie in cerca di un cuore sostenibile: il costo ambientale per estrarre il litio, si punta al riciclo

Lo chiamano “oro bianco” e oggi è caccia aperta come non mai. Il suo nome è litio, un metallo che da almeno un decennio attira gli interessi dei colossi mondiali perché è l’ingrediente principale delle batterie grandi e piccole, dai telefonini alle auto elettriche. Le sue caratteristiche sembrano fatte apposta per il futuro della nostra società liquida e digitale. È tra i metalli che meglio conducono l’elettricità ed è il più leggero tra gli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati