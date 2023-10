Il primo treno italiano a batterie sbarcherà in Puglia: ecco la tratta nel 2026

Il primo treno a batterie circolerà in Italia sulla Altamura-Matera, gestita dalle Ferrovie Appulo Lucane (Fal). Il convoglio, prodotto da Stadler, è stato presentato a Expo Ferroviaria a partire dal 2026, con i primi 5 convogli in servizio.

All'evento hanno preso parte, tra gli altri, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, l'assessore alla Mobilità della Basilicata Donatella Merra e il presidente di Fal Rosario Almiento.

Le dichiarazioni

«Siete la dimostrazione che le aziende e gli Enti Pubblici italiani fanno molto più green, molta più transizione ecologica intelligente rispetto a qualche chiacchierone da altre parti che pensa di imporre la transizione ecologica sulla pelle di lavoratori, cittadini e imprenditori», ha detto il ministro Salvini.

«L'elettrico a batteria su binario - ha aggiunto - viaggia e garantisce occupazione in una terra come la Lucania che di lavoro ha fame». «Viva Fal e la Basilicata - ha concluso - che danno lezione ad altri su come si fa il green con i fatti e non a chiacchiere, tutelando anche i posti di lavoro.