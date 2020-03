Violenze fisiche e psicologiche sulla compagna, arrestato 41enne

Ancora un caso di violenza sulle donne. Un brindisino di 41 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Manduria per i reati di maltrattamento e lesioni personali. Le indagini sono partite dopo la denuncia di una donna, che era stata più volte minacciata e picchiata dal 41enne con il quale aveva una relazione sentimentale, ed hanno permesso di accertare che l’uomo, già in passati rapporti sentimentali, aveva assunto identici violenti comportamenti nei confronti delle sue compagne. Tanti episodi di violenza psichica e, soprattutto, fisica raccontati dalle vittime che, spesso, per paura di ulteriori ritorsioni, avevano evitato di denunciare l’accaduto. In uno di questi si è accertato che il 41enne, sovente sotto l’effetto di sostanza stupefacenti, aveva lanciato all’indirizzo della compagna una pentola di acqua bollente che, per fortuna, non l’aveva colpita. Ultimo aggiornamento: 16:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA