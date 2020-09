Trovato morto in casa con un segno al collo, giallo in centro

Lo hanno trovato sul letto della sua abitazione. Senza vita e con un evidente segno sul collo. Un livido largo e compatto che ha lanciato sinistri sospetti sulla morte di un tarantino di 63 anni, rinvenuto cadavere dai carabinieri dopo l’allarme lanciato da un vicino. A chiarire i tanti dubbi sarà l’autopsia che stabilirà con certezza la causa della morte e il giallo che si è addensato sul destino dell’anziano. Il tarantino era affetto da gravi problemi di salute per i quali era costretto a vivere allettato e in condizioni precarie, in una casa al quarto piano di un edificio nel centro della città. Dopo la segnalazione, lunedì pomeriggio i carabinieri sono piombati sul posto e con loro è arrivato il medico legale. Immediatamente è stato notato quel livido sul collo della vittima. Un segno compatto che inevitabilmente ha innescato il sospetto che la vittima sia stata strangolata. Magari non a mani nude ma con l’utilizzo di un pezzo di stoffa. Un dubbio che potrà essere chiarito solo dall’autopsia disposta dal pubblico ministero Rosalba Lopalco.

