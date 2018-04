Sono abusive, sequestrate due agenzie di scommesse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I due centri scommesse sono abusivi. E scattano i sigilli. Nel mirino della Polizia amministrativa della Questura di Taranto due agenzie per la raccolta delle giocate riconducibili al bookmaker maltese "BetN1-il sogno di Tolosa".Il provvedimento eseguito dai poliziotti è stato disposto dal gip Paola Incalza, su richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Carbone. Il sequestro preventivo è scattato per gli immobili e le apparecchiature dei centri situati in piazza Pertini e in via Masaccio. Alla luce degli accertamenti disposto dal magistrato inquirente, le agenzie sono risultate sprovviste dell'autorizzazione prevista dall 88 del testo unico di pubblia sicurezza. Di qui la decisione del gip che ha spianato la strada ai sigilli eseguiti dalla polizia amministrativa.