Scrutatrice con la febbre, chiusa una sezione: tutti in isolamento fiduciario

Ultimo aggiornamento: 12:21

Una scrutatrice ha la febbre e per la sezione scatta la chiusura. Con gli elettori spostasti nella sezione vicina. Il caso questa mattina a Taranto , nel seggio della scuola Volta, nel capoluogo jonico. Una delle scrutatrici questa mattina non si è presentata e ha comunicato di avere la febbre.Immediatamente è scattato il protocollo previsto per l'emergenza Covid . La sezione è stata chiusa ed è stata sanificata, mentre tutti i componenti della sezione sono stati messi in isolamento fiduciario. Gli elettori iscritti in quella sezione potranno continuare a votare in quella vicina. La donna sarà anche sottoposta a tampone nel giro di ventiquattro ore.