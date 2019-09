Schianto tra due auto, muore una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia della strada questa mattina sulla circummarpiccolo di Taranto. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate mentre procedevano sulla strada che costeggia il bacino. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita una donna di 38 anni, originaria di Monteparano. Subito è stata trasferita all'ospedale Santissima Annuniziata dove è deceduta, un paio di ore dopo il suo arrivo, a causa dei traumi riportati nell'incidente. Sulla tragedia indagano i carabinieri di Taranto.