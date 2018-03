Dissesto, ok del Ministero al piano di estinzione. Restano 24 milioni di debiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il Comune di Taranto ha ottenuto il disco verde dal ministero degli Interni al piano di estinzione dei debiti, che ad oggi sono ancora in carico all’Organismo straordinario di liquidazione. Tra qualche settimana l’amministrazione comunale potrà ricevere il decreto ministeriale che le consentirà di uscire formalmente dal dissesto e di iniziare a percorrere la strada di un ente normale. Il Comune finirà, dunque, di appostare in bilancio ogni anno cifre (in alcuni casi anche di venti milioni di euro) riservate all’Osl per estinguere i debiti decurtati e avrà la possibilità di avviare le assunzioni considerato che la pianta organica è sottodimensionata proprio a causa delle restrizioni determinate dal crac finanziario pari complessivamente a circa un miliardo di euro.«Il dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale della Finanza locale del ministero dell’Interno, ha comunicato che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 20 marzo 2018, all’unanimità ha espresso parere favorevole, con osservazioni, all’approvazione del piano di estinzione dei debiti, presentato dall’Organo Straordinario di Liquidazione». Ad annunciarlo è una nota stampa di Palazzo di Città. «È un momento fondamentale - spiega a “Quotidiano” il direttore generale Ciro Imperio - perché quando sarà formalizzato il decreto i debiti che oramai sono stati cristallizzati, al netto della vicenda Boc, saranno ripianati col piano di impegni del Comune». Una volta acquisito il parere si attende ora l’istruttoria che di fatto è stata definita con questo ultimo atto e dovrebbe pertanto essere solo una formalità.«L’uscita dal dissesto, obiettivo prioritario dell’amministrazione Melucci, comincia a concretizzarsi e a prendere forma - prosegue la nota di Palazzo di Città - attraverso l’adozione di atti e pareri normativamente previsti. I confronti serrati con i dirigenti ministeriali, cercati ed ottenuti dal sindaco e dal direttore generale, hanno consentito una decisa accelerata che ha portato al parere favorevole nei confronti del piano di estinzione. Seguirà specifico provvedimento ministeriale, sulla base del quale sarà predisposto ed approvato il piano di impegno che, in un arco temporale triennale, o più breve, stabilirà la definizione delle partite debitorie in sospeso». Una partita a parte invece si gioca sulla vicenda dei Boc, cui «seguono invece vicende giudiziarie i cui esiti finanziari - sottolineano dal Comune - saranno gestiti dal bilancio comunale».I debiti cristallizzati ammonterebbero in totale a 53 milioni, equivalente alla «differenza tra la massa passiva e la massa attiva risultante dal piano di estinzione».