Nuovo incidente sul lavoro all'Ilva: operaio cade e si frattura il femore

E' caduto rovinosamente mentre camminava su un grigliato ed ha riportato la frattura del femore. Nuovo infortunio sul lavoro in Ilva a una settimana dal drammatico incidente nel quale giovedì scorso ha perso la vita un lavoratore dell'indotto di 27 anni. Secondo fonti sindacali, il lavoratore, si tratta di un dipendente diretto dell'Ilva, sarebbe caduto mentre si trovava nell'area manutenzione dell'acciaieria 2. Il malcapitato stavaintervenendo su una lamiera dell'acciaieria ed era su un ballatoio, quando ha messo i piedi sul grigliato che non sarebbe stato fissato. E' stato immediatamente soccorso e condotto all'ospedale Santissima Annunziata. I medici hanno riscontrato la frattura del femore sinistro ed hanno ritenuto di sottoporre il lavoratore ad intervento chirurgico. Le rsu si sono subito rivolte alla direzione della grande fabbrica chiedendo un incontro all'azienda per comprendere le dianmiche dell'infortunio."Questa mattina all'interno del reparto MUR/SAC - confermano fonti aziendali - un addetto paniere mentre eseguiva operazioni di manutenzione è caduto riportando una frattura al femore sinistro.La caduta è stata determinata dalla instabilità del grigliato sul quale l’operatore poggiava il piede.Immediatamente intervenuti i sanitari dell'infermeria interna, il lavoratore è stato trasportato all'ospedale di Taranto".