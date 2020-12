Il semaforo intelligente è in avaria, scontro all'incrocio: due feriti

Ennesimo incidente questa mattina sulla circumvallazione di Manduria. Sempre allo stesso incrocio del “semaforo intelligente” che era in avaria dall’ultimo evento.

Una Porsche Macan guidata da un imprenditore manduriano che percorreva in discesa il ponte del cavalcavia direzione Uggiano Montefusco, è andata a sbattere contro una C3 alla cui guida c’era una donna, anche lei di Manduria.

Ad avere la peggio è stata quest’ultima che ha riportato traumi vari con sospette fratture agli arti e per questo è stata trasportata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La sua prognosi non è riservata. Il proprietario della Porsche che ha riportato traumi facciali dovuti allo scoppio degli airbag è stato invece condotto all’ospedale Giannuzzi di Manduria.

Ultimo aggiornamento: 17:42

