Evasione fiscale, scoperte aziende sconosciute al fisco. Evasa Iva per milioni di euro

Ammonta a oltre 11 milioni di euro di ricavi non dichiarati ed a 3,5 milioni di euro di Iva evasa il bilancio delle verifiche fiscali condotte dai militari della guardia di finanza di Taranto in tre aziende della provincia di Taranto. Questo il bilancio di alcuni recenti interventi condotti dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo di Taranto proprio per contrastare l'odioso fenomeno dell’evasione fiscale. Nei guai i titolari delle tre aziende completamente sconosciute al fisco.

I controlli

In particolare, dopo le specifiche analisi di rischio anche attraverso la consultazione delle banche dati, le Fiamme Gialle hanno scoperto 3 aziende, con sedi a Taranto e in due comuni della provincia, attive nei settori della vendita di ricambi per autoveicoli, della ristorazione e del commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione, completamente sconosciute al fisco.

Le contestazioni

A seguito degli approfondimenti effettuati dalla Guardia di Finanza sulla documentazione acquisita e dai successivi controlli è emerso che i 3 imprenditori hanno omesso di presentare le prescritte dichiarazioni, occultando al Fisco ingenti introiti. "L’evasione fiscale - hanno spiegato dal comando provinciale guidato dal colonnello Massimiliano Tibollo - costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli.