Sette chili di droga nascosti nella cuccia del cane, arrestato

Aveva nascosto sette chili di droga nella cuccia del cane. Il cospicuo quantitativo di stupefacente è stato scovato, però, nel corso di una perquisizione. E per l'uomo, un 28enne di Palagiano (Taranto) con precedenti di Polizia alle spalle, sono scattate le manette.

IL BLITZ

L'operazione è stata messa a segno l'altro giorno dai carabinieri della stazione locale, nell'ambito di una raffica di mirati controlli per arginare il fenomeno del traffico e dello spaccio di stupefacenti. I militari hanno prima ispezionato l'officina meccanica del giovane e nel corso della verifica hanno individuato e sequestrato due repliche di pistole, di cui una in fase di modifica suscettibile di divenire idonea all'uso, oltre ad alcuni proiettili calibro 7.65.

I CONTROLLI

A quel punto i controlli sono stati allargati ad un casolare di proprietà del sospettato. Ed è in quella casa che è stato trovato il carico di droga. Nella cuccia del cane, infatti, sono state rinvenute cinque buste sottovuoto per indumenti, nelle quali erano custoditi sette chili di marijuana. Sempre nella cuccia è stato trovato un panetto di cento grammi di hascisc. La droga è stata sequestrata e il giovane è stato condotto in caserma. Dopo le formalità di rito, su disposizione del pm di turno, è stato trasferito in carcere in attesa di comparire dinanzi al giudice delle indagini preliminari.