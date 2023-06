Deliveroo arriva in provincia di Taranto: si potrà ordinare comodamente da casa

Deliveroo arriverà anche al quartiere Paolo VI di Taranto, Pulsano e San Giorgio Jonico, in cui sarà possibilie ordinare, comodamente da casa o dall'ufficio, i piatti dai propri ristoranti preferiti, ma anche fare la spesa.

La piattaforma del delivery di cibo si estenderà anche in provincia, in cui conta di collaborare per creare opportunità di business e di lavoro per decine di nuovi ristoranti e di rider.

Il successo

La piattaforma ha raggiunto quasi 40 milioni di italiani e collabora con più di 24mila tra ristoranti e supermercati partner in oltre 1500 città. “L’Italia è un mercato chiave per Deliveroo.

Siamo leader di mercato e le opportunità di crescita sono ancora enormi. La nostra espansione dimostra l’attenzione e la volontà di continuare ad investire creando nuove occasioni di business, crescita e lavoro nella ristorazione e nel settore della consegna a domicilio di prodotti alimentari. Vogliamo mettere a disposizione la tecnologia e la capacità innovativa di Deliveroo per contribuire allo sviluppo delle città e dei territori nei quali siamo presenti ed operiamo” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy.