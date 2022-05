Deliveroo approda in altre 9 città della Puglia. I prodotti più ordinati? Pane e pomodoro

Cresce l'offerta e la presenza territoriale di Deliveroo. La piattaforma di food delivery ha firmato infatti tre nuovi accordi con alcuni tra i principali player della grande distribuzione italiana: Apulia Distribuzione, Despar Centro 3A e Codè Crai Nord Ovest. Con le intese raggiunte il servizio di consegna della spesa a domicilio di Deliveroo, già attivo in tutta Italia in collaborazione con Carrefour Italia, Conad e Fresco Market si estende ed è ulteriormente rafforzato - informa una nota - al Sud, nello specifico in Campania e nelle regioni di Nord-Ovest.

Il servizio anche in altri 22 Comuni

Continua anche l'espansione territoriale della App che raggiunge 22 nuove città. Nello specifico, nelle prossime settimane sarà possibile ordinare il piatto preferito, da casa o dall'ufficio, anche a Torremaggiore, San Severo, Martina Franca, Trani, Galatone, Nardò, Monopoli, Rutigliano e Noicattaro in Puglia.

Pane, in particolare la classica baguette, l'insalata Cuori di Iceberg e il pomodoro pachino Igp. Ciliegino sono invece i prodotti più gettonati in Italia nell'ultimo anno e acquistati con Deliveroo. Il momento preferito per fare la spesa sul food delivery è il weekend, in particolare tra le ore 19 e 21 di sabato e domenica.

