Con le dosi di cocaina al concerto, bloccato all'ingresso

Lo hanno bloccato ai varchi di accesso del concerto di Francesco De Gregori, tenuto ieri sera a Taranto. In tasca, infatti, aveva dosi di cocaina pronte per essere smerciate.

Sono stati gli agenti della Mobile a fermare un tarantino di 31 anni, le cui manovre avevano insospettito i poliziotti in servizio nella zona della rotonda del Lungomare dove era in programma il concerto.

Gli agenti hanno notato il 31enne che, tentava di fare ingresso all’area, con in mano un astuccio bianco. A quel punto lo hanno fermato al varco per i consueti controlli di filtraggio, e il giovane, a quel punto, ha dato segnali di nervosismo. Nell'astuccio che aveva in mano sono state rinvenute 14 dosi termosaldate di cocaina del peso complessivo di 4 grammi. Il tarantino è stato subito condotto in Questura ed è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

