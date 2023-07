Case a un euro: a Taranto il tour con i tecnici per illustrare gli immobili

Il Comune di Taranto ha organizzato per giovedì 13 luglio, alle ore 16.30, con partenza da piazza Municipio, un tour guidato per visitare i lotti interessati dal terzo bando per le Case a 1 euro.

L'iniziativa

L'iniziativa lanciata dall'amministrazione per riqualificare e ripopolare intere aree della Città vecchia, attraverso la vendita a prezzo simbolico di manufatti di proprietà del Comune, procede con il coinvolgimento sul campo dei potenziali acquirenti, per scoprire con il supporto dei tecnici tutti i dettagli relativi agli immobili comunali messi in vendita al prezzo simbolico di 1 euro, raggruppati in tre lotti.

L'assessore

«I tour - ha spiegato l'assessore al Patrimonio Laura Di Santo - restano un ottimo strumento di promozione e continuiamo a organizzarne perché vogliamo che anche il terzo bando susciti l'interesse dei primi due».

Il primo lotto comprenderà due immobili adiacenti situati lungo Postierla Immacolata, già candidati singolarmente nella prima edizione del bando e non assegnati: insieme quotano oltre 180 metri quadrati distribuiti su quattro livelli. Il secondo lotto, esteso per 255 metri quadrati, comprende un solo immobile di tre piani in via Giovanni Paisiello ed è adiacente al gruppo di immobili che compone il terzo lotto, il più grande: 5 unità immobiliari, oltre 640 metri quadrati distribuiti su quattro livelli, tra tutti quello che necessità di più importanti interventi di riqualificazione per lo stato di profondo degrado